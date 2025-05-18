Merkezefendi Belediyesi Basket, Sezonun Son Maçında Bahçeşehir Kolejiyle Karşılaşıyor

Merkezefendi Belediyesi Basket, Sezonun Son Maçında Bahçeşehir Kolejiyle Karşılaşıyor
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Basketbol Süper Ligi'nde ikinci yarıda gösterdiği performansla ligde kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket, sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Denizli ekibi, güçlü rakibini yenerek sezonu 12 galibiyetle tamamlamayı hedefliyor.

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk yarıyı puan tablosunun en sonunda tamamlamasına rağmen sezonun ikinci yarısında yaptığı çıkışla ligde kalmayı başaran Merkezefendi Belediyesi Basket yarın sezonun son maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde 11 galibiyeti bulunan Denizli temsilcisi güçlü rakibini yenerse sezonu 12 galibiyetle 11'inci sırada bitirecek. 17 galibiyeti bulunan Bahçeşehir Koleji'nin ise beşinci sırada Play-Off'a kalması garanti durumda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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