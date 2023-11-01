Merkezefendi Belediyesi Basket, Ragıp Berke Atar'ı transfer etti

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 5 maçta galibiyet alamayan tek takım olarak puan tablosunda dibe demir atan Merkezefendi Belediyesi Basket, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan 24 yaşında, 2.13 boyundaki pivot Ragıp Berke Atar'ı transfer etti. Banvit altyapısından yetişip Teksüt Bandırma, MZT Skopje, Galatasaray ve Darüşşafaka'da oynadıktan sonra sezon başında Manisa BŞB'yle anlaşan oyuncu, Başkan Veli Deveciler'in katıldığı törenle imza attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor