Merkezefendi Belediyesi Basket, Pınar Karşıyaka'yı mağlup etti

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde 8 maçtır art arda kazanan güçlü rakibi Pınar Karşıyaka'yı evinde geriden gelip özellikle ikinci yarıdaki müthiş performansıyla 107-94 yenen Merkezefendi Belediyesi Basket güven tazeledi. Son 5 maçta 3'üncü kez salondan galip ayrılan Denizli ekibi, rakibi Çağdaş Bodrum'un da kazanmasıyla düşme hattından çıkamasa da performansıyla moral buldu. Ligde 5 galibiyeti olan Bodrum ekibinin 1 galibiyet gerisinde düşme barajında olan Merkezefendi'de yabancılardan Moses Wright 34 sayı, 12 ribaund, Nate Mason 27 sayı, 3 ribaund, 9 asist, Jalen Hudson da 22 sayı, 6 ribaund, 2 asistle yıldızlaştı.

Hafta içinde Lomazs'ı Virtus Bologna'ya kaptırmasına rağmen zirve yarışındaki Karşıyaka'yı yenmeyi başaran Denizli ekibinde Antrenör Zafer Aktaş, "Bizim için çok değerli bir galibiyet. Özellikle Pınar Karşıyaka'ya karşı bu kadar formdayken kazandık. Maça çok kötü başladık. Takımdan transfer olan isimler güven sorununa yol açıyor. Takım içerisinde, oyuncularda da kafa karışıklığı yaratıyor. Tam ritim bulduk diyoruz, bir oyuncumuz ayrılıyor. Tekrar düzenler değişiyor. Ama sahada mücadele eden bütün oyuncularım varını yoğunu ortaya koydu. Bizim için özgüven açısından değerli oldu. Bizim gibi takımların her maçı final maçıdır. Kazanabildiğimiz kadar maç kazanıp Denizli'de bu basketbol kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Takımı ligde tutmaya çalışıyoruz. İnşallah bu senede başarırız. Gelip destekleyen bütün taraftarlara da teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.