Merkezefendi Belediyesi Basket, Muhaymin Mustafa ile anlaştı
Merkezefendi Belediyesi Basket, transfer döneminde sessiz kaldıktan sonra son günlerde iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalara başladı. İç transferde Muhaymin Mustafa ile yeniden anlaşma sağlandı.
DENİZLİ,
BASKETBOL Süper Ligi'nde sessiz kaldığı transfer döneminde son günlerde gaza basıp iddialı bir kadro oluşturmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket, iç transferde Muhaymin Mustafa'yla yeniden anlaştı. Geçen sezon ortasında Galatasaray'dan transfer edilen 25 yaşında, 1.97 boyundaki oyuncu Denizli ekibinde 19 maçta forma giyip 7.3 sayı, 3.2 ribaund, 1.5 asist ortalamasıyla görev yaptı.