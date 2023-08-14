Merkezefendi Belediyesi Basket, Marko Pecarski'yi transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig takımlarından Merkezefendi Belediyesi Basket, Karadağ'ın Mornar Bar takımından Sırbistanlı Marko Pecarski'yi transfer etti. Pecarski, geçen sezon Mornar Bar ile Adriyatik Ligi'nde başarılı bir performans sergiledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, Karadağ'ın Mornar Bar takımından forvet ve pivot pozisyonlarında oynayan Sırbistanlı Marko Pecarski'yi transfer etti.

Sırbistan U18 Milli Takımı'yla daha önce iki kez U18 Avrupa Şampiyonası'nda zafer yaşayan 23 yaşındaki basketbolcu Mega Leks, Bayern Munich B, Partizan, FMP ve Borac Cacak formalarını da giydi. Pecarski, geçen sezon Mornar Bar ile Adriyatik Ligi'nde 31.2 dakika, 13.5 sayı, 8.6 ribaund, 1.1 asist ortalamaları tutturdu.

Merkezefendi Belediyesi Basket transferi şu şekilde duyurdu:

"Sırbistan Milli Takımı'nda gösterdiği üstün performansıyla turnuvanın MVP ödülünü kazanan ve geçen sezon ABA Ligi'nde muhteşem istatistiklere imza atan Marko, Yukatel Merkezefendi Belediyesi formasıyla sahalara damgasını vurmaya hazır!"