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Merkezefendi Belediyesi Basket, İlk Galibiyetini Aldı

Merkezefendi Belediyesi Basket, İlk Galibiyetini Aldı
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Basketbol Süper Ligi'nde 5. hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol'u 80-75 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Maçın en skorer ismi Büyükçekmece'den Yannick Franke oldu.

DENİZLİ,

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Cooper 20, Cook 12, Lomazs 8, Ayberk 9, Mclemore 11, Bleijenbergh 7, Shittu 10, Arca 3, Berke, İsmail

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Franke 24, Erdi 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan 2, Love 11, Yesukan Onar 2, Arda Berk

1'İNCİ PERİYOT: 17-16

İLK YARI: 44-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-54

5 FAUL: Mclemore (36.05) ( Merkezefendi Bld)

BASKETBOL Süper Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol'u 80-75 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Konuk takım ise 1 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi Büyükçekmece Basketbol'da 24 sayı atan Yannick Franke oldu. Hollandalı basketbolcu 10 da ribaunt alarak double-double yaptı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk çeyreği ev sahibi ekip 1 sayı üstün kapattı: 17-16. İkince periyotta konuk ekip Franke, Starks ve Love'ın 3 sayılık basketleriyle skor üretirken, Merkezfendi Belediyesi Basket ise Arca, Mclemore, Lomazs ve Cooper'ın dış atışlarıyla etkili olup soyunma odasına 13 sayı önde girdi: 44-31.

Üçüncü periyodun başında Denizli temsilcisi Ayberk'in 3'lüğü ile farkı 18 sayıya (49-31) kadar çıkardı. Franke'nin üst üste bulduğu 3'lüklerle skoru eriten (49-42) Büyükçekmece, 11-0'lık seri yakaladı. İki takımın da isabetli şutlar bulduğu çeyreği ev sahibi ekip 8 sayı üstün tamamladı: 62-54.

Final periyoduna konuk takım 5-0'lık seriyle başlayıp farkı 3 sayıya indirdi: 62-59. Kalan bölümde daha dikkatli oynayan Merkezefendi Belediyesi Basket, parkeden zaferle ayrılmayı başardı: 80-75.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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