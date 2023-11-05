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Merkezefendi Belediyesi Basket ile Aliağa Petkimspor Ege derbisinde karşı karşıya gelecek

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon umduğunu bulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket ile lige çok iyi bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor yarın Ege derbisinde rakip olacak. Ev sahibi Denizli temsilcisi bu sezon ligde 5 maçını da kaybederek galibiyet alamayan tek takım oldu. Petkimspor ise 5 haftada 4 galibiyetle zirve yarışı veriyor.