Merkezefendi Belediyesi Basket, ikinci maçı da kazandı

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu özel turnuvada oynadığı ikinci maçı da kazandı. Denizli ekibi, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 79-78 mağlup etti.

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu özel turnuvada oynadığı ikinci maçı da kazandı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki turnuvada ilk maçta Büyükçekmece'yi 89-86 yenen Denizli ekibi, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u da çekişmeli geçen mücadelede 79-78 mağlup etti. Merkezefendi'de Oturu 23 sayı, 10 ribaundla oynadı. Manisa BŞB'de ise Terry 17, Anderson 12, Luther 11 sayı üretti.