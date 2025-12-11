Merkezefendi potada Galatasaray önünde
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste iki galibiyetin ardından geçen hafta Fenerbahçe Beko'ya evinde yenilmekten kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak. İstanbul'da Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde Galatasaray'ın 10 maçta 6 galibiyeti, Merkezefendi'nin ise 4 galibiyeti bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor