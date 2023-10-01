Merkezefendi Belediyesi Basket, Galatasaray'a mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tamamen yenileyen Merkezefendi Belediyesi Basket, ilk maçında Galatasaray'a 16 sayı farkla 93-77 mağlup oldu. Antrenör Zafer Aktaş, takımın tecrübesizliği ve fiziksel mücadele eksikliğinin sorun yaratabileceğini belirtti.

Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu tamamen yenileyen Merkezefendi Belediyesi Basket, lige ummadığı bir başlangıç yaptı. İlk maçta taraftarı önünde Galatasaray'a 16 sayı farkla 93-77 mağlup olan Denizli ekibi beklentileri karşılayamadı. Tecrübesiz bir takım olduklarından yakınan antrenör Zafer Aktaş, "Basketbol anlamındaki eksiklerimizi çalışarak gideririz ancak fiziksel mücadele eksikliği sorun yaratabilir" açıklamasını yaptı.