Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol'a mağlup oldu
Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Büyükçekmece Basketbol'a 78-64 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk periyodu 17-18, ilk yarısı 30-35, üçüncü periyodu ise 46-49 bitti.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Mason 24, Bleijenbergh 12, Lomazs 7, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar 2, Muhaymin Mustafa, Hudson 16, İsmail Karabilen, Pecarski 3
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Reed 8, Perez 28, Upson 16, Erdi Gülaslan 2, Bruinsma 9, Ray 9, Leon Harun Apaydın 2, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar
1'İNCİ PERİYOT: 17-18
İLK YARI: 30-35
3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-49
Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Merkezefendi Belediyesi Basket, üst üste 2 galibiyetin ardından önemli rakiplerinden Büyükçekmece Basketbol'a evinde 78-64 mağlup oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda konuk ekibin baştan sona önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodu 17-18, ilk yarısı 30-35, üçüncü periyodu ise 46-49 bitti. Son periyotta 18 sayı bulurken rakibine 29 sayı şansı tanıyan Merkezefendi Belediyesi Basket, salondan 78-64 mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 12 haftada 3 galibiyette kalan Merkezefendi'de yeni transfer Moses Wright karşılaşmada kadroda yer almadı.