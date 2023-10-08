Merkezefendi Belediyesi Basket, eski yabancı oyuncusunu geri getirdi
Spor Haberleri
Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray'dan sonra Samsunspor'a da deplasmanda yenilen Merkezefendi Belediyesi Basket, eski yabancı oyuncusu Rihards Lomazs'ı takıma geri aldı.
Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta Galatasaray'dan sonra Samsunspor'a da deplasmanda 95-85 yenilerek 2'de 0 çeken Merkezefendi Belediyesi Basket, eski yabancılarından Rihards Lomazs'ı yuvaya döndürdü. Merkezefendi'nin ligdeki ilk yılı olan 2021-2022 sezonunda da kadroda yer alan 27 yaşındaki Letonyalı guard, sözleşme imzalar imzalamaz ayağının tozuyla Samsunspor deplasmanına çıkıp 15 sayı, 2 ribaund, 3 asistle oynadı. Lomazs geçen sezon Almanya'da Oldenburg'ta oynamış, daha sonra ülkesinde Ventpils'e geçmişti. Merkezefendi'de yeni transferlerden Justin Roberson ise Samsun'da oynatılmadı.