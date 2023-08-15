Merkezefendi Belediyesi Basket'e yeni yabancı transferleri

Merkezefendi Belediyesi Basket takımı, yeni sezon öncesi yeni yabancı oyuncularıyla hazırlıklarına devam ediyor.

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon hazırlıklarına başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni yabancılardan Daniel Oturu, Jalen Hudson ve Vrenz Bleijenbergh'ten sonra guard Justin Robinson da kente gelip sağlık kontrolünden geçerek takıma katıldı. Denizli temsilcisinde son transfer Sırp pivot Marko Pecarski de önümüzdeki günlerde takıma katılacak. Merkezefendi, yeni sezon öncesi Antrenör Zafer Aktaş yönetiminde Antalya'da kampa girdi.