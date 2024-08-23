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Merkezefendi Belediyesi Basket, Craig Randall'ın yerine Ben McLemore'u transfer etti

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Merkezefendi Belediyesi Basketbol takımı, yeni transferleri Craig Randall'ın sağlık testlerini geçememesi üzerine Ben McLemore'u kadrosuna kattı. McLemore, 9 sezon NBA'de forma giymiş bir skorer guard olarak takıma katıldı.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi temsilcisi Merkezefendi Belediyesi Basket'te yeni transferlerden Craig Randall sağlık testlerini geçemedi. Denizli ekibi bunun üzerine Nba'de draftlarda 7'nci sırada seçilip, 9 sezon Nba'de forma giyen Ben McLemore'u kadrosuna kattı. Merkezefendi Belediyesi'nin Fransa'nın Cholet takımından transfer ettiği skorer guard Craig Randall fiziksel testi geçemedi. Randall'ın kalçasında kemik ödemi tespit edilince Denizli ekibi oyuncu bakmaya başladı.

Arayışlarından kısa sürede sonuç alan Merkezefendi, 2013 NBA Draftı'nın 7'nci sıra seçimi Ben McLemore'u kadrosuna kattığını resmen açıkladı. NBA kariyerinde sırasıyla Sacramento Kings, Memphis Grizzlies, Houston Rockets, Los Angeles Lakers ve Portland Trail Blazers formalarını giyen 31 yaşındaki skorer, geçen sezon AEK ile Avrupa basketboluna adım attı. Sezona AEK formasıyla başlayan McLemore, ardından sezon ortasında takımdan ayrıldı ve İspanya Ligi ekibi Rio Breogan'a transfer oldu. Breogan formasıyla toplam 18 İspanya Ligi maçına çıkan Ben McLemore, maç başına 12.2 sayı, 2.6 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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