Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece'yi mağlup etti

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu özel turnuvanın açılış maçında Büyükçekmece'yi 89-86 yendi. Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk üç periyodu da 20-16, 47-36, 65-60 önde bitirdi. Merkezefendi'de yeni yabancılardan Daniel Oturu 20 sayı, Justin Robinson 18 sayı, Jalen Hodson 16 sayı, Marko Pecarski 13 sayıyla skora katkı yaptı.