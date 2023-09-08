Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece'yi mağlup etti
Merkezefendi Belediyesi Basket, yeni sezon öncesi düzenlenen özel turnuvanın açılış maçında Büyükçekmece'yi 89-86 yenerek galibiyetle başladı. Yeni transferlerden Daniel Oturu, Justin Robinson, Jalen Hodson ve Marko Pecarski skora katkı sağladı.
DENİZLİ,
BASKETBOL Süper Ligi ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket yeni sezon öncesi ev sahibi olduğu özel turnuvanın açılış maçında Büyükçekmece'yi 89-86 yendi. Denizli ekibi Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk üç periyodu da 20-16, 47-36, 65-60 önde bitirdi. Merkezefendi'de yeni yabancılardan Daniel Oturu 20 sayı, Justin Robinson 18 sayı, Jalen Hodson 16 sayı, Marko Pecarski 13 sayıyla skora katkı yaptı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor