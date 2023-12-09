Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor deplasmanında seri peşinde

Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Bursaspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Merkezefendi'nin rakibi Bursaspor ise ligde Play-Off hattında yer alıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta evinde Darüşşafaka'yı mağlup ederek 10 maçta 2'nci galibiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Bursaspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadele saat 18.00'de start alacak. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizli temsilcisi, hafta içinde pivotu Daniel Oturu'yu Anadolu Efes'e uğurlayıp Galatasaray'dan forvet Muhaymin Mustafa'yı kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti. Merkezefendi'nin rakibi Bursaspor ise ligde 6 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor.