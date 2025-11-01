Merkezefendi Belediyesi Basket, Beşiktaş GAİN'e Mağlup Oldu

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Özlem Yalman, Can Mavisu, Tolga Edis

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Smith 16, Vanwijn 9, Cazalon 5, Hawkins 3, Mahir Ağva 4, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu 1, Roko Badizm 18, Omic 6, Erbey Kemal Paltacı 3

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 24, Dotson 21, Yiğit Arslan 6, Morgan 17, Zizic 10, Kamagate, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 8, Vittorio Brown 3,

1'İNCİ PERİYOT: 11-28

İLK YARI: 36-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58-71

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Beşiktaş GAİN'e 95-77 mağlup oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunu Beşiktaş, 28-11 önde bitirdi. İkinci çeyrekte fark azalmasına rağmen konuk ekip soyunma odasına 8 sayı üstün girdi: 36-44. Üçüncü periyotta etkili oyununu sürdüren Beşiktaş, çeyreği 71-58 önde tamamladı. Beşiktaş final periyodunda da hata yapmayarak maçı kazanmayı bildi: 77-95.