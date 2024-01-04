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Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak

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Merkezefendi Belediyesi Basket, son 5 maçın 3'ünü kazanmasına rağmen düşme hattından kurtulamıyor. İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacaklar.

DENİZLİ,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son 5 maçın 3'ünü kazanmasına rağmen halen düşme hattından kurtulamayan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın devrenin son haftasında İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Denizli ekibinde geçen hafta  Euroleague'deki İtalyan ekibi Virtus Bologna'ya transfer olan şutör guard Lomazs'ın yerine alınan Roko Badzim ilk kez bu mücadelede forma giyecek. Ligde Merkezefendi'nin 14 haftada 4 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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