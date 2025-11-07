Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji ile Karşılaşacak
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket yarın İstanbul'da Bahçeşehir Koleji'yle karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Ligde Denizli temsilcisi Merkezefendi Basket'in ilk 6 hafta sonunda 2 galibiyet, 4 mağlubiyeti bulunuyor. Bahçeşehir Koleji ise 5 galibiyetle zirve mücadelesi veriyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor