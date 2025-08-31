Merkezefendi Belediyesi Basket, Anım Cup 2025'i Kazandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket, sezon öncesi Anım Cup 2025'te Göztepe'yi 88-83 yenerek turnuvayı kazandı ve 2'de 2 yaptı. Önümüzdeki maçlarında Antalya'da Türk Telekom ve Erokspor ile karşılaşacaklar.

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket sezon öncesi çıktığı ilk özel turnuvayı kazanmayı başardı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Anım Cup 2025'e ev sahipliği yapan Denizli ekibi hafta sonu sınavında Göztepe'yi 88-83 yenerek 2'de 2 yaptı. Turnuvadaki ilk maçta da Bordo Basketbol'u mağlup eden Merkezefendi 4-7 Eylül tarihleri arasında Antalya'daki Gloria Cup'ta Türk Telekom ve Erokspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tom Barrack: YPG artık bizim müttefikimiz oldu

Malazgirt'ten yaptığı uyarı, ABD'yi afallattı! Hemen sahip çıktılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anıtkabir'deki törenlere damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı

Törene damga vuran görüntü: Askerlerin üstleri arandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.