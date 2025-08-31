Merkezefendi Belediyesi Basket, Anım Cup 2025'i Kazandı

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket sezon öncesi çıktığı ilk özel turnuvayı kazanmayı başardı. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda Anım Cup 2025'e ev sahipliği yapan Denizli ekibi hafta sonu sınavında Göztepe'yi 88-83 yenerek 2'de 2 yaptı. Turnuvadaki ilk maçta da Bordo Basketbol'u mağlup eden Merkezefendi 4-7 Eylül tarihleri arasında Antalya'daki Gloria Cup'ta Türk Telekom ve Erokspor'la karşılaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor