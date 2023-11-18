Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'i konuk edecek
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Basketbol Süper Ligi'nde Merkezefendi Belediyesi Basket, Anadolu Efes'i konuk edecek. Denizli temsilcisi, güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuç elde etmeye çalışacak.
Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye 90-64 yenilerek 7'nci maçında 6'ncı mağlubiyetini alan Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın zirve takipçisi Anadolu Efes'i konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak 8'inci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Düşme hattından kurtulmayı hedefleyen Denizli temsilcisi, 7 maçta 6 galibiyet alan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir sonuca imza atmaya çalışacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor