Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramına özel futbol, tenis ve satranç turnuvası düzenleyecek

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı için futbol, tenis ve satranç turnuvası düzenliyor. Turnuvalara Merkezefendi'de ikamet eden ve başvuru şartlarını karşılayanlar katılabilecek.

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel futbol, tenis ve satranç turnuvası düzenleyecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Turnuvalarımız ile hem bayramımızı kutlayacağız hem de Merkezefendililerin spor yaparak keyifli vakit geçirmelerini sağlayacağız" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü Merkezefendi Belediyesi'nin çeşitli etkinlikleri ile kutlanacak. Sporla iç içe bir nesil yetiştirmek amacıyla sportif olarak birçok çalışma ve etkinlik gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel futbol, tenis ve satranç turnuvası düzenliyor. Düzenlenen turnuvalara Merkezefendi'de ikamet eden ve başvuru şartlarını karşılayanlar katılabilecek.

Her gün binlerce Merkezefendili'ye spor yapma imkanı sağladıklarını belirten Başkan Doğan, "Sporun gençlerimizin gelişimi için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar da spor alanında birçok etkinlik ve proje gerçekleştirdik. Sporla iç içe olan, sporu seven bir ilçeyiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel üç branşta turnuva düzenliyoruz. Tüm sporcularımızı turnuvalarımıza bekliyoruz" diye konuştu.

STRATEJİ VE ZEKA MÜCADELESİ

Satranç turnuvası 28 Ağustos Pazartesi günü başlayıp 30 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Pamukkale Satranç Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuva üç kategoriden oluşuyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası'na katılmak isteyenler www.denizli.tsf.org.tr adresinden başvuru yapabilecek. Son başvuru tarihi ise 27 Ağustos Pazar günü saat 20.00 olacak.

MİNİK SPORCULAR KORTA ÇIKIYOR

2013-2014 ve 2015 doğumlu sporcuların katılacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı Tenis Turnuvası da 21 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek turnuva, 30 Ağustos Çarşamba gününe kadar sürecek. Düzenlenen turnuvaya kayıtlar, 18 Ağustos Cuma günü (yarın) sona erecek. Kayıtlar Selçukbey Spor Eğitim Merkezi'nden veya 0552 222 0920 numaralı hat üzerinden yapılacak.

U12 kategorisindeki sporcuların mücadele edeceği futbol turnuvasına başvurular devam ediyor. Katılım sağlamak isteyen kulüplerin, 25 Ağustos'a kadar Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na dilekçe ile başvuru yapmaları gerekiyor. Maç gün ve saatleri kayıtlara göre belirlenecek.