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Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Bedensel ve zihinsel gelişim için teknolojiden daha fazla yararlanacağız. Elde edilen verileri takip...

Spor Haberleri

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Bedensel ve zihinsel gelişim için teknolojiden daha fazla yararlanacağız. Elde edilen verileri takip edeceğiz.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Bedensel ve zihinsel gelişim için teknolojiden daha fazla yararlanacağız. Elde edilen verileri takip edeceğiz. Maç hazırlıklarını belli bir program dahilinde daha profesyonelce yapacağız. Bu planın sağlıklı işlediğinden de emin olacağız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Merkez Hakem Kurulu Spor Haberler

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