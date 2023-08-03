Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Bedensel ve zihinsel gelişim için teknolojiden daha fazla yararlanacağız. Elde edilen verileri takip edeceğiz.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu: "Bedensel ve zihinsel gelişim için teknolojiden daha fazla yararlanacağız. Elde edilen verileri takip edeceğiz. Maç hazırlıklarını belli bir program dahilinde daha profesyonelce yapacağız. Bu planın sağlıklı işlediğinden de emin olacağız." - İSTANBUL