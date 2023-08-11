Merinosspor Voleybol Yaz Okulu Sertifika Töreni Yapıldı

Merinosspor Gençlik ve Spor kulübü tarafından okulların kapanmasının ardından ücretsiz olarak açılan Voleybol yaz okulu, yapılan sertifika dağıtım töreni ile tamamlandı. Yapılan tören ile Yaz okuluna katılan 250 öğrenciye sertifikaları verildi.

Merinos spor Gençlik ve Spor kulübü tarafından okulların kapanmasının ardından ücretsiz olarak açılan Voleybol yaz okulu, yapılan sertifika dağıtım töreni ile tamamlandı. Yapılan tören ile Yaz okuluna katılan 250 öğrenciye sertifikaları verildi.

Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan sertifika törenine Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Milli Eğitim müdürlüğünden yetkililer, Merinos spor yönetim kurulu üyeleri, Merinosspor ve yaz okulu antrenörleri, yaz okuluna katılan öğrenciler ve veliler katıldılar.

"Merinosspor olarak alt kategorilerde 10 takımımız mücadele etmektedir"

250 Yaz Okulu öğrencisinin hazır bulunduğu törende bir konuşma yapan Merinosspor Kulüp Başkanı Ali Atalar yaz okulu açılmasındaki temel amacın kız çocuklarını spor ile tanıştırmak ve onları hayata kazandırmak olduğunu belirtti. Atalar, "Merinos Gençlik ve Spor Kulübü olarak kurulduğumuz günden beri yetenekli kız çocuklarımızı voleybola kazandırmak ve onların eğitim hayatına katkıda bulunmak temel hedefimiz olmuştur. Şu anda 250 kız çocuğumuzu voleybol ile tanıştırdık ve eğitim verdik. Bunların içerisinden yetenekli olan kızlarımızı altyapı takımlarımıza alarak değerlendireceğiz. Ayrıca okullar kapanmadan önce Gaziantep'teki tüm okullarda taramalar yaparak boy ve kiloları standartlara uygun kızlarımızı tespit ettik ve antrenmanlara başlattık. Bunların içerisinden de kendini geliştiren ve yetenekli kızlarımızı yine alt yapımızda değerlendireceğiz. Merinosspor olarak alt kategorilerde 10 takımımız mücadele etmektedir. Ayrıca profesyonel 2. ligde bir, 1. ligde de Sultan ligi hedefi olan bir takımımız bulunmaktadır. Sertifika almaya hak kazanan tüm sporcularımızı kutluyorum" dedi.

"Hayatınızda spor yok ise bir eksik var demektir"

Gaziantep'te başta spor salonu kazandırma konusunda büyük emekleri olan ve tüm spor dallarında önemli katkısı olan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay törende yaptığı konuşmada eğitimle birlikte spor yapmanın önemine değindi. Özbay, "Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak göreve geldiğimiz günden beri spor tesisi yapma ve sporcu yetiştirme konusunda önemli adımlar attık. Gaziantep'imizin güzide kulübü Merinosspor olmak üzere tüm spor kulüplerimiz bu konuda büyük katkı sunmuştur. Yaptığı faaliyetleri konusunda kendilerini tebrik ediyorum. Açılan bu yaz okulunun kız çocuklarımız açısından çok çok önemli olduğu biliyor ve tüm sporcularımızı kutluyorum. Burada bulunan her bir kızımız yarın avukat, doktor, bilim insanı olacak ve sporla birlikte hayatını sürdürecek. Hayatınızda spor yok ise bir eksik var demektir. Bu arada çocuklarını teşvik eden ve her gün onları spor salonlarına taşıyan velilerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursa katılan öğrencilere Gençlik ve Spor il Müdürü ve Kulüp başkanı tarafından katılım sertifikaları verildi. - GAZİANTEP