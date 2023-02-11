Merih Demiral'ın yardım kampanyasına Benzema da destek verdi Spor Haberleri İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik kampanyasına Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema da destek verdi. İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik kampanyasına Real Madrid'in Fransız yıldızı Karim Benzema da destek verdi. Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Benzema'nın imzalı formasının açık artırmayla satışa çıkarılacağını ve gelirinin depremzedelere bağışlanacağını kaydetti. Milli futbolcunun girişimiyle daha önce Paris Saint-Germain'den Lionel Messi ve Kylian Mbappe, Real Madrid'den Eden Hazard, Manchester City'den Norveçli Erling Haaland ve Belçikalı Kevin de Bruyne, Tottenham'dan İngiliz Harry Kane, Al Nassr'dan Portekizli Cristiano Ronaldo, Juventus'tan İtalyan Leonardo Bonucci, Roma'dan Arjantinli Paulo Dybala, Atletico Madrid'den İspanyol Alvaro Morata ve Fransız Antoine Griezmann'ın imzalı formaları, açık artırmayla satışa çıkarılmıştı. Kaynak: AA / Spor İtalya Serie A Merih Demiral Real Madrid Spor Haberler

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