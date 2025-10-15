Merih Demiral: 'Dünya Kupası'nda Olacağız İnşallah'

A Milli Futbol Takımı oyuncularından Merih Demiral, "Küçük bir çocukken ve sokakta top oynarken bunun hayalini kuruyordum. O yüzden Allah bana bunu nasip etti. Çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Türkiye FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından 2 golle skora katkı veren Merih Demiral basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

2 gol atıp kendi memleketinde büyük bir gurur yaşadığını belirten Demiral, "Çok mutlu çok gururluyuz. Memleketimde olmamın ayrı bir gururu var bende. O yüzden herkese teşekkür ediyorum. Küçük bir çocukken ve sokakta top oynarken bunun hayalini kuruyordum. O yüzden Allah bana bunu nasip etti. Çok mutlu ve gururluyum. Harika bir atmosfer vardı. Bütün Kocaeli taraftarına çok teşekkür ederim. Güzel anılar yaşadık inşallah dünya kupasına katılırız" ifadelerini kullandı.

'İBRAHİM BAŞKANA BİRAZ BASKI YAPTIK'

Kerem Aktürkoğlu ile birlikte maçın Kocaeli'de oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile konuştuğunu söyleyen Merih, "İbrahim başkana biraz baskı yaptık maçın Kocaeli de oynanması için. O yüzden onun hakkını verdik. Bizi de mahcup etmediler" şeklinde konuştu.

'DÜNYA KUPASI'NDA OLACAĞIZ İNŞALLAH'

Puan farkını 6'ya yükselttiğini söyleyen Merih Demiral sözlerine şöyle devam etti:

"6 puana çıkarttık farkı. Bu şekilde oynarsak diğer maçları çok iyi performans göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün sahaya gereken karakteri koyduk. O yüzden çok gururluyum. Diğer 2 maçta da iyi performans gösterip Dünya Kupası'nda olacağız inşallah"

'HAKAN ABİ SAĞ OLSUN KAFAMA ATIYOR TOPLARI'

Hakan Çalhanoğlu ile oynamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen 27 yaşındaki oyuncu, "Hakan abi sağ olsun kafama atıyor topları. Bana sadece dokunmak kalıyor. O yüzden onlarla oynadığım için çok mutluyum. Bu pozisyonları çalışıyoruz. Goller üst üste gelince çok sevindik" dedi.