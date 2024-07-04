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Merih Demiral, bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından soruşturuluyor

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Avusturya maçında attığı gol sonrası bozkurt işareti yapan Merih Demiral, UEFA tarafından soruşturma başlatıldı. Milli oyuncu yarın savunmasını verecek ve cezası belirlenecek.

Avusturya maçında attığı gol sonrası yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA tarafından hakkında soruşturma başlatılan milli oyuncu Merih Demiral, savunmasını yarın verecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmiş, Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapması nedeniyle UEFA soruşturma başlatmıştı. Milli oyuncu yarın savunmasını verecek ve ardından ne ceza alacağı belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Merih Demiral Avusturya Milli Takım Futbol Spor Güncel Haberler

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