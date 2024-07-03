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Merih Demiral, Avusturya maçında 2 gol attı

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Milli futbolcu Merih Demiral, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı maçta 2 gol atarak gol sayısını 4'e çıkardı.

Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya maçında attığı gollerle A Milli Futbol Takımı'ndaki gol sayısını 4 yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya ile Leipzig'de karşı karşıya gelirken, millilerin iki golünü Merih Demiral attı. Müsabakanın 1. dakikasında Arda Güler'in sağ taraftan kullanıldığı köşe vuruşu sonrasında kale önünde oluşan karambolde topu önünde bulan Merih meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve ay-yıldızlıları 1-0 öne geçirdi. Maçın 59. dakikasında yine sahneye çıkan Merih Demiral, sağ taraftan Arda'nın kullandığı kornerde ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara buluşturdu ve skor 2-0 oldu.

Başarılı savunma oyuncusunun ilk golü ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda gruplardan sonraki turlarda kaydedilen en hızlı gol oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'da 48. maçında gol sayısını 4 yaptı.

Mücadele 11'de başlayan Merih Demiral, 90 dakika forma giydi. - LEİPZİG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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