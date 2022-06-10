Meriç Nehri kürek sporunun doğal parkurları arasına girdi - Haberler

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri'nin eşi benzeri olmayan doğal bir kürek sporu parkuru olduğunu belirtti.

İba, geçen hafta düzenlenen 2. Edirne Kürek Festivaline katkılarından dolayı Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürlüğüne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan İba, Anadolu Ajansının festivalin duyurulmasında ciddi katkıları olduğunu söyledi.

Bugüne kadar taşkınlarla anılan Meriç Nehri'nin sporla ve organizasyonlarla anılır hale getiren bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İba, " Meriç Nehri'nin bugünden sonra bu sporla bu festivaller ve yarışmalarla anılmasını istiyoruz." dedi.

Meriç'in dünyanın en iyi organizasyon ve şampiyonalarının yapılabileceği doğal bir parkur olduğunu ve festival aracılığıyla bu parkurun dünya kürek camiasının dikkatini çektiğini ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Ben pek çok kürek sahası parkurunu inceledim, Meriç Nehri 2 bin 700 metre uzunluğu, 251 metre genişliği ve dünyada eşi benzer olmayan bir parkur, bu doğallıkta bir saha yok. Sonbaharda kürek milli takım seçmeleri yapılacak umuyoruz burada yapılacak. Gençler Türkiye Şampiyonası yine burada yapılacak. Yani artık camia burayı biliyor. 'Bunu nerede yapacağız' dedikleri zaman akla ilk gelen parkur burası oluyor."

-"Kendimize rakip çıkarmak için çalışıyoruz"

İba, sporun yaygınlaşması için de kulüp olarak çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Kendilerine rakip yaratmak için kurumlarla görüştüklerini ifade eden İba, "TED Edirne Kürek Kulübünde 100 öğrencimiz var, bu sporcular 1 yıllık sporcu ama ilk şampiyonalarında 2 altın madalya aldılar. Madalyayı alan sporcularımız 15 yaşında ama yarıştıkları kategori yaşı 20 yaş üstü... Kürek sporunda lise düzeyindeki tek kulüp ve takımız bu nedenle kendimize rakip çıkarmak için kentimizde yeni kulüpler kurulması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Geçen hafta yapılan festivalin çok başarılı bulunduğunu da belirten İba, gelen konukların Edirne'nin ev sahipliğinden çok memnun kaldıklarını ifade etti.

Kurum kuruluşlar, basın mensupları ve vatandaşların spor anlamında yeni bir soluk getiren festivale canı gönülden sahip çıktığını vurgulayan İba, şöyle sürdürdü:

"Edirne insanının candanlığını burada sonuna kadar gelen misafirlerimize hissettirdik. Bundan sonra ne yapmak lazım? İl olarak bu işe sahip çıkmak lazım ve bu işin sürekli olarak ev sahipliği yapıp hem turizm anlamında hem gençlerin spor yapması anlamında farklı bir alan daha açmış olduk.

Yani bu sporu da yapsınlar. Sadece gençlerle değil kendini zinde hissetmek isteyen, spor yapmak isteyen hobi küreği yapmak isteyen genci, yaşlısı, herkesi biz bunu yapmaya davet ediyoruz ve onlar açısından da iyi olacağını düşünüyoruz. Tekrar herkese çok teşekkür ediyorum."