Meriç Nehri, Avrupa Kürek Şampiyonası'na aday - Haberler

Edirne'deki Meriç Nehri'nde bu yıl 2'ncisi düzenlenen kürek fesitivali aralarında Fenerbahçe, Galatasaray gibi 16 kulüpten 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı. Festivalin açılışında konuşan Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Avrupa Gençler Kürek Şampiyonası'na Türkiye'nin Meriç Nehri parkuru ile aday olduğunu söyleyerek, "Bizim için çok önemli bir adım. Eğer alabilirsek Avrupa Şampiyonası ilk kez ülkemizde olacak. Şu anda adaylıkta önemli rakipler var" dedi.

Meriç Nehri üzerindeki parkurda Edirne TED Kürek Kulübü tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen Edirne Kürek Festivali, Fenerbahçe, Galatasaray gibi 16 kulüp ve 300'e yakın sporcunun katılımıyla başladı. Festivalin açılışına Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Edirne TED Kulübü Başkanı Nesim İba, kurum müdürleri, kulüp üyeleri, sporcular ve kürek severler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan festivalde açılış konuşmasını yapan TED Koleji Kulübü Başkanı Nesim İba, Meriç Nehri'nin önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına ev sahipliği yapmaya hazırlandığını söyledi.

Konuşmaların ardından kayıklarıyla suya inen sporcular Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile tarihi Meriç Nehri Köprüsü arasındaki parkur arasında kürek çekerek antrenmana başladı. Festival kürek yarışlarıyla devam etti.