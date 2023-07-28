22 farklı takımdan 462 sporcunun forma giydiği organizasyonda şampiyon, 48 heyecan dolu maçın ardından belirlendi. Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliği ile U13 yaş grubunda, 22 farklı kulüpten 462 genç yeteneğin katılımıyla düzenlenen heyecan dolu organizasyonda, derece sıralaması ayırt edilmeksizin tüm sporcular ödüllendirildi.

Merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hayri Özkeçeci adına düzenlenen Futbol Turnuvası'nda kupalar sahiplerini buldu. 22 farklı takımdan 462 sporcunun forma giydiği organizasyonda şampiyon, 48 heyecan dolu maçın ardından belirlendi.

Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) iş birliği ile U13 yaş grubunda, 22 farklı kulüpten 462 genç yeteneğin katılımıyla düzenlenen heyecan dolu organizasyonda, derece sıralaması ayırt edilmeksizin tüm sporcular ödüllendirildi.

M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdür V. Levent Demir, Gaziantep ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı İsmet Savcılıoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Vahdettin Balsu ile Merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hayri Özkeçeci'nin yakınları ve çok sayıda kulüp yöneticisi katıldı.

"İsmini yaşatmaktan onur duyuyoruz"

Yeşil sahanın yıldızlarının mutluluğunu paylaşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, tören esnasında yaptığı konuşmada merhum Mehmet Hayri Özkeçeci'nin adını yaşatmaktan onur duyduklarını kaydetti. Fadıloğlu, şu sözleri kaydetti:

"Hayri Bey; çok yakın bir çalışma arkadaşımız, çok değerli bir abi, oldukça müstesna bir yol arkadaşıydı. Onu, adını verdiğimiz bu tesiste çok kıymet verdiği sporcular ve spor insanlarıyla birlikte anıyor, adını bu şekilde yaşatıyor olmaktan onur duyuyoruz. Gaziantep ASKF ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz turnuvada 22 farklı takımdan 462 sporcuyu misafir ettik. Centilmence yarışan, yeteneklerini sergileyen, sosyal ilişkilerini pekiştiren yeşil sahanın genç yeteneklerini yürekten kutluyor, spor kariyerlerinde başarılar diliyor, bu güzel organizasyonun ilk düdüğünden son düdüğüne büyük emek veren çalışma arkadaşlarıma ve paydaş kurumlarımızın değerli temsilcilerine bir kez daha teşekkür ediyorum."

Her yönüyle örnek bir insandı

Organizasyonun ödül töreninde konuşma yapan Gaziantep ASKF Başkanı Abdülkadir Gözegir, Merhum Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hayri Özkeçeci'nin her yönüyle örnek bir insan olduğunu söyledi. Başkan Gözegir, şunları söyledi:

"Hayri Bey, her yönüyle örnek bir insandı. Sporu çok seven ve destekleyen çok kıymetli bir değerdi. Onu bu vesile ile rahmetle anıyoruz. Şehitkamil Belediyemiz, bir kez daha futbol özelinde spora olan desteğini sürdürdü. Çocuklarımıza, gençlerimize en iyi şartlarda yarışma, öğrenme, eğlenme fırsatları sundu. Tesislerin kapılarını yıl boyunca amatör spor faaliyetlerine açan Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu ve kıymetli ekibine sonsuz teşekkür ediyor, organizasyona katılan ve dereceye giren tüm kulüplerimizi kutluyorum." - GAZİANTEP