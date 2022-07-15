Meram'ın mahallelerinde bisiklet yarışı düzenlenecek

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ilçe genelindeki 10 farklı mahallede 5-14 yaş arası çocuklara yönelik Düz Bisiklet Yarışları düzenliyor.

Meram Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle 10 farklı mahallede çocuklara yönelik Düz Bisiklet Yarışları düzenlenecek. 3 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek yarışlara katılan herkese kask ve tişört hediye edilecek. Etkinliğe katılmak isteyen 5-14 yaş arasındaki kız ve erkek çocuklar, velileri ve kimlikleriyle birlikte yarıştan bir saat önce alanda oluşturulacak masaya kayıtlarını gerçekleştirebilecekler. Yine yarış sonunda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, geçtiğimiz yıl büyük heyecana sahne olan Düz Bisiklet Yarışları'nı bu sene mahalle sayısını artırarak daha detaylı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Bisiklet Yarışları her yönüyle hemşirelerimiz arasındaki kaynaşmayı ve muhabbeti artıracak. Çocuklarımız açısından da eğlenceli bir etkinlik olacak ve onları bisiklet sporuna da teşvik edeceğiz. 5 hafta boyunca 10 mahallemizde gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşirelerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Yarışlara Yenişehir ve Çaybaşı mahallelerinden start veriliyor

Belediye tarafından 10 farklı mahallede organize edilen düz bisiklet yarışlarının ilk gün programları Yenişehir mahallesinde, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Yine aynı gün saat 17.00'de Çaybaşı mahallesinde bir başka yarış daha düzenlenecek. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / Spor