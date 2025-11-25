Menteşe Spor Salonu'nda Antrenörlük Eğitimleri Devam Ediyor

Menteşe Spor Salonu'nda, düzenlenen antrenörlük eğitimleri hem teorik hem de uygulamalı derslerle gerçekleştiriliyor.

Masa tenisi tutkusunu profesyonel bir kariyere taşımak isteyen sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği antrenörlük eğitimleri, Menteşe Spor Salonu'nda tüm hızıyla devam ediyor Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün destekleriyle gerçekleşen eğitimler, kentin spor altyapısını güçlendirme hedefiyle önemli bir adım olarak görülüyor.

Muğla'da sporun tabana yayılması ve özellikle masa tenisi branşında yeni yeteneklerin keşfedilmesi açısından büyük önem taşıyan kurslar, başarılı mezunlar sayesinde gelecekteki sporcu kafilelerinin daha nitelikli bir şekilde yetiştirilmesini sağlayacak. - MUĞLA