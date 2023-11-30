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Menteşe'de motosiklet ile otomobil çarpışması: 2 kişi yaralandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Menteşe'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Kötekli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre G.N.Y idaresindeki 06 TB 489 plakalı otomobil ile Muğla Sıtkı Koçman Caddesi üzerinde seyir halinde iken F.C.Y idaresindeki motosiklet ile çarpışması sonucunda kaza meydana geldi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü F.C.Y ile motosiklette yolcu olarak bulunan A.B sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Muğla Yaralanma Trafik Kazaları Spor Haberler

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