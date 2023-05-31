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Menteşe'de Galatasaraylılardan şampiyonluk sevinci

Menteşe'de Galatasaraylılardan şampiyonluk sevinci

Spor Haberleri

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılıların zaferi Muğla'nın Menteşe ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-kırmızılıların zaferi Muğla'nın Menteşe ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Menteşe'de de Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu tezahürat ve marşlar eşliğinde kutladı. Ankaragücü maçının bitiş düdüğü ile sokağa dökülen Galatasaraylı taraftarlar araçları ile konvoy gerçekleştirdi. Konvoy sonrası Cumhuriyet meydanında toplanan taraftarlar şampiyonluğu büyük coşku içinde kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Muğla Spor Haberler

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