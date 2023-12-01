Menteşe Belediyespor Cumhuriyetin 100. Yılında Formasına Logolar Ekledi

Menteşe Belediyespor Cumhuriyetin 100. Yılı nedeniyle, tüm branşlardaki formalarına 100. Yıl logosu, Atatürk imzası ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına şiddete dur logosu ekledi.

Menteşe Belediyespor Cumhuriyetin 100. Yılında farkındalık oluşturmak adına Atletizm, futbol, masa tenisi, kort tenisi, voleybol, satranç, oryantiring ve bisiklet branşlarındaki formalarına 100. Yıl logosu, Atatürk imzası ve kadına şiddete dur logosu ekledi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkuyla ve gururlar kutluyoruz. Bu kapsamda hem coşkumuzu paylaşmak, hem de kadına şiddete dur demek ve farkındalık oluşturmak adına Belediyesporumuzun formalarına logolarımızı ekledik. Sporun fair play ruhuyla birleşen logolar ve anlamları formalarımıza çok yakıştı" dedi. - MUĞLA