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Menemensporlu kaleci Tuzlaspor'a gitti

Demirören Haber Ajansı - Spor
Menemensporlu kaleci Tuzlaspor'a gitti

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Menemenspor'un kalecisbi Murat Hocaoğlu 1'inci Lig'e transfer oldu.

Yeni sezonda TFF 2'nci Lig'de mücadele edecek Menemenspor'un kalecisbi Murat Hocaoğlu 1'inci Lig'e transfer oldu. Tuzlaspor, sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki file bekçisini transfer etti. Fenerbahçe altyapısında kariyerine başlayan Murat, Dardanelspor'da profesyonelliğe imza atıp, Esenler Erokspor, Altınordu, Fatih Karagümrük ve Kahramanmaraşspor'da kaleyi korudu. Murat, 2016-2017 sezonunda da Tuzlaspor formasını terletirken, tecrübeli eldiven geçen sezon Menemenspor'la 5 resmi maça çıktı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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