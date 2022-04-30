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Menemenspor, Yazıcı ile ilk maçına çıkacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor, Yazıcı ile ilk maçına çıkacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor yarın evinde Tuzlaspor'u konuk edecek.

MENEMEN, İZMİR (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Nasadoge Menemenspor yarın evinde Tuzlaspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Teknik direktör Cenk Laleci'nin yerine göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı Recep Yazıcı, Menemenspor'la ilk müsabakasına çıkacak. Düşme hattında bulunan Menemenspor'da kalan 4 maçı iyi bir şekilde bitireceklerini belirten Recep Yazıcı, "Tuzlaspor müsabakası bizim adımıza son derece önemli. Kazanıp düşme potasından çıkmak istiyoruz" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Yazıcı, Spor Toto, Tuzlaspor, Menemen, Spor, Haberler

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