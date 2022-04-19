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Menemenspor, yarın Kocaelispor'u konuk edecek

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Menemenspor, yarın Kocaelispor'u konuk edecek

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren aynı puana sahip NasaDoge Menemenspor ile Kocaelispor yarın İzmir'de karşılaşacak.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren aynı puana sahip NasaDoge Menemenspor ile Kocaelispor yarın İzmir'de karşılaşacak.

Menemen İlçe Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor karşılaşmasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Ligde 33. hafta öncesinde 36 puan ve averajla 14. durumda yer alan NasaDoge Menemenspor, galip gelemediği son 2 karşılaşmada İstanbulspor'a 3-1 yenilirken, geçen hafta da Balıkesirspor'la 1-1 berabere kaldı.

NasaDoge Menemenspor gibi 36 puanlı Kocaelispor, sıralamada averajla 16. sırada bulunuyor.

Bu sezon Mustafa Reşit Akçay ve Mehmet Altıparmak'ın ardından geçen haftadan önce takımın başına Fırat Gül'ü getiren Kocaelispor, Gül yönetimindeki ilk maçta Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1'lik skorla geçti.

NasaDoge Menemenspor ligin ilk devresinde rakibini 2-1 mağlup etmişti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto, Hisarcık, Menemen, İzmir, Spor, Haberler

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