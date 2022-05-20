Menemenspor veda maçına Bursa'da çıkacak - Haberler

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Menemenspor veda maçına Bursa'da çıkacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor veda maçına Bursa'da çıkacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta küme düşmeleri resmen kesinleşen iki takım Bursaspor ve Nasadoge Menemenspor, yarın sezonun son maçında karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta küme düşmeleri resmen kesinleşen iki takım Bursaspor ve Nasadoge Menemenspor, yarın sezonun son maçında karşı karşıya gelecek. Bitchi Timsah Park'ta Gürcan Hasova'nın yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Yabancı futbolcular ve kiralıkları oynatmayacak Menemen'in son hafta sahaya genç ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor.

Menemenspor Teknik Direktörü Recep Yazıcı, küme düşme üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Son maçımıza çıkıyoruz. Rakibimizle aynı kaderi paylaştık. Menemenspor olarak lige galibiyetle veda etmek istiyoruz" diye konuştu. İzmir temsilcisi 1'inci Lig'deki 3 sezonluk tarihinin ilk macerasının ardından yeni sezonda 2'nci Lig'e dönecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Bursaspor, Spor Toto, İzmir, Spor, Haberler

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