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Menemenspor'un rakibi İstanbulspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor'un rakibi İstanbulspor

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçiren Nasadoge Menemenspor, yarın evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek.

MENEMEN, İZMİR (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçiren Nasadoge Menemenspor, yarın evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu görev alacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Cisse mücadelede forma giyemeyecek.

Üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor maçlarını kazanıp 35 puanla 13'üncü sıraya yerleşen düşme hattının 2 puan üzerindeki Menemenspor'un teknik patronu Cenk Laleci, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Laleci, "Seriyi sürdürmek istiyoruz. Verilen araları çok iyi değerlendirdik. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağız" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor, Spor Toto, Menemen, Spor, Haberler

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