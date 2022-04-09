Menemenspor'un rakibi İstanbulspor

SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen haftayı bay takım olarak geçiren Nasadoge Menemenspor, yarın evinde İstanbulspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Oğuzhan Aksu görev alacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Cisse mücadelede forma giyemeyecek.

Üst üste Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor maçlarını kazanıp 35 puanla 13'üncü sıraya yerleşen düşme hattının 2 puan üzerindeki Menemenspor'un teknik patronu Cenk Laleci, zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Laleci, "Seriyi sürdürmek istiyoruz. Verilen araları çok iyi değerlendirdik. Taraftarımızın desteği ile 3 puanı alacağız" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor