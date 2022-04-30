Menemenspor'un konuğu Tuzlaspor
AA - Ali Korkmaz - Spor
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Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftaya düşme hattında giren NasaDoge Menemenspor, 35. hafta mücadelesinde yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de son 4 haftaya düşme hattında giren NasaDoge Menemenspor, 35. hafta mücadelesinde yarın Tuzlaspor'u konuk edecek.
Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak NasaDoge Menemenspor-Tuzlaspor karşılaşmasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.
Sıralamada 37 puanla 17. durumdaki İzmir temsilcisi, düşme hattının üzerindeki Altaş Denizlispor'un 2 puan gerisinde yer alıyor. Ligde 4 maçtır kazanamayan NasaDoge Menemenspor, bu müsabakalarda 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Hafta içinde teknik direktör Cenk Laleci'nin yerine göreve gelen Recep Yazıcı, takımın başında ilk maçına çıkacak.
Ligin ilk yarısında İstanbul'daki müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.
AA / Ali Korkmaz - Spor