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Menemenspor'un amatörden yeni keşfi Harrison

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor'un amatörden yeni keşfi Harrison

SPOR Toto 1'inci Lig'de son dönemde Afrika asıllı yabancı futbolcular için önemli bir vitrin olup yeni yetenekleri futbol piyasasına çıkaran Nasadoge Menemenspor'un son keşfi Harrison Izuchukwu Jiakponna oldu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son dönemde Afrika asıllı yabancı futbolcular için önemli bir vitrin olup yeni yetenekleri futbol piyasasına çıkaran Nasadoge Menemenspor'un son keşfi Harrison Izuchukwu Jiakponna oldu. Amatörden keyfettiği Nijeryalı Ibrahim Akanbi Rasheed'i 2 yıl oynatıp ara transfer döneminde 900 bin TL bedelle Kocaelispor'a satan Menemenspor, yine amatörden bulduğu 21 yaşındaki aynı ülkeden Harrison'u da parlatıyor. Ülkemize profesyonel futbolcu olma hayaliyle gelen Harrison, geçen sezon Ankara 1'inci Amatör Küme'de Ankara Yaşamkentspor'da forma giydi.

Afrikalı yabancı futbolcular için özel olarak düzenlenen bir kampta yetenekleri keşfedilen genç futbolcu, devre arasında Menemenspor'da antrenmanlarda beğenildikten sonra profesyonel yapıldı. Genç yerli ve yabancı futbolculara şans vererek alkış alan teknik direktör Cenk Laleci, stoper ve ön libero olarak oynayabilen Harrison'u ikinci yarıda 3 maçta oynattı. Sarı-lacivertli ekip, Harrison'u da daha önce amatörden keşfedip sattığı hemşehrisi Rasheed gibi vitrine çıkararak gelecekte transferinden önemli gelir elde etmeyi planlıyor.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türk Lirası, Spor Toto, Futbol, Afrika, Spor, Haberler

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