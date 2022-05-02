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Menemenspor uçurumun kenarında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor uçurumun kenarında

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni teknik direktörü Recep Yazıcı yönetiminde ilk maçına çıkıp evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, kümede kalma umutlarını azalttı.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni teknik direktörü Recep Yazıcı yönetiminde ilk maçına çıkıp evinde Tuzlaspor ile 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor, kümede kalma umutlarını azalttı. Kazanamama serisini 5 maça çıkaran sarı-lacivertliler, 38 puanla 18'inci sıraya geriledi. Menemenspor bitime 3 hafta kala 15'inci basamakta bulunan Altınordu'yu 3 puan geriden takibini sürdürürken, haftayı galibiyetle tamamlayan Bursaspor'un gerisine düştü.

Menemenspor, kalan 3 maçta deplasmanda Altaş Denizlispor, evinde Gençlerbirliği ve deplasmanda Bursaspor ile karşı karşıya gelip hep kendisi gibi düşme korkusu yaşayan takımlarla oynayacak. İzmir ekibinde teknik direktör Recep Yazıcı, sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Kazanmaları gereken maçtan 1 puanla ayrıldıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Evimizde 2 puan bırakmak iyi olmadı. Bu hafta Denizlispor ile deplasmanda çok kritik maça çıkacağız. Umudumuz her zaman var ve asla mücadeleden vazgeçemeyiz" yorumunu yaptı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Yazıcı, Denizlispor, Tuzlaspor, Spor Toto, Spor, Haberler

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