Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği haftanın ardından pazar günü evinde İstanbulspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği haftanın ardından pazar günü evinde İstanbulspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor. Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetleriyle rahatlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, kazanıp alt sıralardan uzaklaşacaklarını söyledi. Bu sezon hiç 3'te 3 yapmadıklarını ifade eden Laleci, "Geçen haftayı bay geçirdik ve rakiplerimiz kazandı. Biz kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İstanbulspor'u yenip serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor, Spor Toto, Pazar, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title