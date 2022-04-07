Spor Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği haftanın ardından pazar günü evinde İstanbulspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor. Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetleriyle rahatlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, kazanıp alt sıralardan uzaklaşacaklarını söyledi. Bu sezon hiç 3'te 3 yapmadıklarını ifade eden Laleci, "Geçen haftayı bay geçirdik ve rakiplerimiz kazandı. Biz kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İstanbulspor'u yenip serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor