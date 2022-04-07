Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor
Demirören Haber Ajansı - Spor
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Spor Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği haftanın ardından pazar günü evinde İstanbulspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor.
Spor Toto 1'inci Lig'de bay geçirdiği haftanın ardından pazar günü evinde İstanbulspor'u konuk edecek Nasadoge Menemenspor seriyi sürdürmek istiyor. Yılport Samsunspor ve Beypiliç Boluspor galibiyetleriyle rahatlayan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cenk Laleci, kazanıp alt sıralardan uzaklaşacaklarını söyledi. Bu sezon hiç 3'te 3 yapmadıklarını ifade eden Laleci, "Geçen haftayı bay geçirdik ve rakiplerimiz kazandı. Biz kendi kaderimizi kendimiz belirleyeceğiz. İstanbulspor'u yenip serimizi sürdürmek istiyoruz" dedi.
Demirören Haber Ajansı / Spor