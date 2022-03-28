Menemenspor özel maçta Göztepe yenilgisini önemsemedi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Menemenspor özel maçta Göztepe yenilgisini önemsemedi

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Menemenspor özel maçta Göztepe yenilgisini önemsemedi

Spor Toto 1'inci Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arayı Süper Lig ekibi Göztepe ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Nasadoge Menemenspor rakibine 2-0 yenilmesine rağmen sonucu önemsemedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen arayı Süper Lig ekibi Göztepe ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde hazırlık maçı oynayarak değerlendiren Nasadoge Menemenspor rakibine 2-0 yenilmesine rağmen sonucu önemsemedi. Teknik direktör Cenk Laleci, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, "Bizim kendimizi görme fırsatımız oldu. Rahat bir konumda değiliz. O yüzden her maç bizim adımıza çok kritik. Göztepe mücadelesinde oyuncularım eksikliklerini gördü. Sonuç bizim için hiç önemli değil. Önümüzdeki günlerde zorlu maçlar bizi bekliyor. Takımımız gerekeni sahada yapacak ve önümüzdeki yıl da 1'inci Lig'de yolumuza devam edeceğiz" dedi. Ligde bu haftayı da bay takım olarak geçirekecek Menemenspor, 10 Nisan'da İstanbulspor'la evinde karşılaşacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Göztepe, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title