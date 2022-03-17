Menemenspor ligde Bolu'ya karşı kazanamadı - Haberler

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Menemenspor ligde Bolu'ya karşı kazanamadı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor ligde Bolu'ya karşı kazanamadı

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta cumartesi günü evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 5 maçı da kazanamadı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta cumartesi günü evinde Beypiliç Boluspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor, rakibiyle şimdiye kadar oynadığı 5 maçı da kazanamadı. Boluspor'la ilk defa 2019-2020 sezonunda karşı karşıya gelen sarı-lacivertliler 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Menemenspor, rakibiyle oynadığı son iki maçı da 1-0 ve 3-0'lık skorlarla kaybetti. Teknik direktör Cenk Laleci taraftar desteği ile kazanıp düşme hattından uzaklaşacaklarını söyledi. Laleci, "Bolu'yla aramızda 3 puan fark var. Biz rahat bir durumda değiliz. Bu maçı kazanırsak nefes alırız. Evimizde kolay kolay kötü sonuçlar almıyoruz. Bu karşılaşmada da gerekeni yapacağız" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Cumartesi, Spor Toto, Beypiliç, Boluspor, Spor, Haberler

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