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Menemenspor kaderi belli olacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Menemenspor kaderi belli olacak

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Altaş Denizlispor'a deplasmanda 2-1 yenilip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve kümede kalma umutlarını büyük tüketen Nasadoge Menemenspor, yarın evinde Gençlerbirliği önünde kader sınavına çıkacak.

MENEMEN, İZMİR (DHA) -

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak Altaş Denizlispor'a deplasmanda 2-1 yenilip galibiyet hasretini 6 maça çıkaran ve kümede kalma umutlarını büyük tüketen Nasadoge Menemenspor, yarın evinde Gençlerbirliği önünde kader sınavına çıkacak. Menemen İlçe Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in yöneteceği karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. 389 puanla kurtuluş barajının 4 puan gerisindeki Menemen, bu maçı kazanamazsa resmen TFF 2'nci Lig'e düşecek.

Sarı-lacivertlilere sadece kazanmak da yeterli olmayacak. Menemenspor'un bu hafta umutlarını son maça taşıması için 3 puanın yanı sıra rakipleri Altınordu ve Beypiliç Boluspor'un da rakiplerine yenilmesi gerekecek, aksi sonuçlarda İzmir ekibi lige veda edecek. Teknik Direktör Recep Yazıcı umutlarının çok az olduğunu belirterek, "Maalesef işimiz zor ama biz mücadelemizi ortaya koyacağız. Futbolda her şey olabilir. Kazanıp rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız" dedi.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor Toto, Menemen, Spor, Haberler

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