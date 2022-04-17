Menemenspor fırsat tepti

SPOR Toto 1'inci Lig'de deplasmanda küme düşmesi kesinleşmiş Balıkesirspor'la 90+5'inci dakikada Ahmet'in attığı penaltı golüyle 1-1 berabere kalan Nasadoge Menemenspor kurtuluş yolunda fırsat tepti. Rakipleri Altaş Denizlispor ve Altınordu'nun kazandığı haftayı 1 puanla tamamlayan sarı-lacivertliler ateş hattına yaklaştı. Teknik direktör Cenk Laleci, mutlak galibiyet için sahaya çıktıklarını belirterek, "Son anda yenilgiden kurtulmak bizi mutlu etse de kazanmalıydık. Rakiplerimiz galip geldi, biz de yolumuza bakacaktık. Ancak moral bozmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Önümüzdeki hafta evimizde Kocaelispor'u yenip yeniden tırmanışa geçeceğiz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Spor