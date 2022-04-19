Menemenspor evinde Kocaelispor'la önemli sınavda

SPOR Toto 1'inci Lig'de hafta sonunda deplasmanda küme düşen Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalıp korkulu rüya görmeye başlayan Nasadoge Menemenspor, yarın evinde alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Kocaelispor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Menemenspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, teknik direktör Cenk Laleci, sezonun en kritik maçlarından birine çıkacaklarını söyledi. Son 6 maç öncesi 36 puanla düşme hattında yer alan Kocaelispor'la aynı puanda olduklarını hatırlatan Laleci, "Bu maçı kazanıp rakibimizi hem puan hem de ikili averaj olarak geride bırakmayı hedefliyoruz. Kocaeli'deki maçı 2-1 kazanmıştık. Evimizde de 3 puanı alıp rahatlamak istiyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor